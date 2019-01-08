Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi 17 Ocak’ta hurda satışı yapacak

Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi, 17 Ocak’ta devlet dairelerinin teknik birimlerinden çıkan hurda demir malzemelerin satışını yapacak.

Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi, 17 Ocak’ta devlet dairelerinin teknik birimlerinden çıkan hurda demir malzemelerin satışını yapacak.

Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, satışlar, peşin para ve açık artıma usulüyle Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Haspolat açık ambarında saat 10.00’da, Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi kaynak atölyesinde saat 12.00’de gerçekleştirilecek.

Açıklamada, hurda malzemelerin bulunduğu adresler ve satışı yapılacak malzemeler şöyle sıralandı:



Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Haspolat açık ambarı (hurda demirbaş metaller)

Sedat Simavi Meslek Lisesi (kaynak atölyesi makine ve mekanikleri, araç lifti)

Gazimağusa Kaza Mahkemesi (hurda ısıtma ve soğutma sistemi ve metalleri)

Karayolları Dairesi şantiyesi Haspolat kirli sanayi (hurda galvaniz yol bariyeri ve katran depoları)

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi (hurda merkezi klima sistemi ve hurda demirler)

Orman Dairesi kereste atölyesi Lefkoşa, Sanayi Bölgesi (hurda demir makineler)

Açıklamaya göre, açık artırmaya katılacak olan alıcıların 30 bin TL-45 gün süreli geçici banka teminat mektubu veya Maliye Bakanlığı Gelir ve Vergi Dairesine yatırılacak para karşılığı alınan makbuz ve vergi borcu olmadığına dair belge getirmesi gerekiyor.

Açık artırmayla ilgili şartname 16 Ocak tarihine kadar Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Müdürlüğü Ayniyat ve Levazım Şubesinden temin edilebilecek.