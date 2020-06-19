Devlet piyangosu 20 temmuz’a özel çekiliş yapacak

Devlet Piyangosu’nun dünkü çekilişinde 300 bin TL’lik büyük ikramiye 37111 numaralı bilete isabet ederek devretti.

Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi, 1974 Barış Harekatı’nın 46. yıl dönümü olan 20 Temmuz’da özel çekiliş olarak düzenlenecek.

Piyangolar Birimi’nden yapılan açıklamada Barış ve Özgürlük Bayramı’na özel yapılacak çekilişin 750 bin TL büyük ikramiyesi olacağı ve ikramiye çıkana kadar çekiliş yapılacağı belirtildi.

20 Temmuz özel çekilişinin biletleri 25 TL’den bugün satışa sunuldu.

DEVREDEN İKRAMİYE 8 AĞUSTOS’TA ÇEKİLECEK

Devlet Piyangosu’nun 18 Haziran çekilişinde devreden 300 bin TL’lik büyük ikramiye, 8 Ağustos’ta 600 bin TL olarak çekilecek.