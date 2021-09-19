Devlet Piyangosu’nun Dünkü Çekilişinde 350 Bin TL’lik Büyük İkramiye 71399 Numaralı Bilete İsabet Etti

Devlet Piyangosu’nun dünkü çekilişinde 350 Bin TL’lik büyük ikramiye 71399 numaralı bilete isabet etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından yapılan açıklamaya göre, talihli bilet, Lefkoşa bayilerinden Serdar Kumru tarafından satıldı.

Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 28 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Büyük ikramiyenin 350 Bin TL olarak belirlendiği çekilişin bilet fiyatı 20 TL olarak, bugün itibarıyla satışa sunuluyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşılabiliyor.