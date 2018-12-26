Devlet Türk Halk Müziği Topluluğu’nun Şef İlker Dölek yönetimindeki son konser ayakta alkışlandı

Kültür Dairesi bünyesinde 32 yıldan bu yana faaliyet gösteren Devlet Türk Halk Müziği Topluluğu’nun emekliye ayrılacak Şef İlker Dölek'in yönettiği son konseri dün akşam Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Toplam 35 kişilik koro ve orkestradan oluşan Devlet Türk Halk Müziği Topluluğu’nun “Türkülerle Bir Ömür” isimli konseri ayakta alkışlandı.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, konseri Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal G. Özyiğit, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Tank Albay Osman Akyıldız, Cumhurbaşkanlığı Siyasi İşler ve Tarih Özel Danışmanı ve Teknik Komiteler Genel Koordinatörü Meltem Onurkan Samani, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik Özel Danışmanı Halil Sadrazam, Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Aktan Erdoğa, TC Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi Kültür Müşaviri Raif Kutluk ve Kültür Dairesi Müdürü Şehbal Hamzaoğulları ile çok sayıda bürokrat ve kalabalık bir sanatsever topluluğu izledi.

DÖLEK’E PLAKETLER…

Konser sonunda Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal G. Özyiğit, 1986 yılında Kültür Dairesi Müdürlüğü bünyesinde yasal statüye kavuşturulan Devlet Türk Halk Müziği Topluluğu’nu 1987 yılından itibaren çalıştırmakta olan ve emekliliğe ayrılma gerekçesiyle Toplulukla son konserini veren Şef İlker Dölek’e hizmetleri için teşekkür ederek anı plaketi verdi. Kültür Dairesi Müdürü Şehbal Hamzaoğulları da Dölek’e, Kıbrıs Türk halk müziğine ve Kültür Dairesi’ne verdiği hizmetleri için teşekkür ederek, sağlıklı ve mutlu bir emeklilik diledi ve bir buket çiçek takdim etti. Devlet Türk Halk Müziği Topluluğu müzisyen ve koristleri adına da bir anı plaketi ve hediye takdim edilen İlker Dölek sahnede duygulu anlar yaşadı.

İLKER DÖLEK

Devlet Türk Halk Müziği Topluluğu’nun eğitmenlik ve yönetmenliğini yapmak üzere 1987 yılında kardeşi merhum Fatih Dölek ile birlikte görevlendirilen ve kadeşinin 1995 yılında vefat etmesinin ardından bu görevi yalnız yürüten Şef İlker Dölek de Bakan Özyiğit ve Daire Müdürü Hamzaoğulları’na teşekkür etti. Dölek, amatör statüde gönüllü ses ve saz sanatçılarından oluşan Devlet Türk Halk Müziği Topluluğu’nun kurulduğu yıldan bu yana yurt içinde ve yurt dışında çeşitli etkinliklere katılarak Kıbrıs Türk kültürünü tanıtmak amacıyla çok sayıda konser verdiğini ifade ederek toplulukta görev yapan tüm sanatçılara teşekkür etti.

Duygusal anlar yaşanan konserde, Kıbrıs türkülerinin yanı sıra Anadolu’nun değişik yörelerinden seçilmiş türküler de hep bir ağızdan söylendi.