Devrimci Komünist Birlik Atina’daki ırkçılık karşıtı festivale katılıyor

Devrimci Komünist Birlik, Atina’daki “Irkçılık Karşıtı Festivali”ne katılacağını bildirdi.

29 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında "Eğer bir umudumuz varsa, bunu hiçbir şeye sahip olmayanlara borçluyuz" sloganıyla 21’inci kez gerçekleştirilecek festival programında konferanslar, söyleşiler ve çeşitli sanatsal aktiviteler yer aldığı da belirtildi.

Devrimci Komünist Birlik adına festivale Genel Sekreteri Yusuf Alkım katılacak

