Dikkat! 7 saat elektrik kesintisi var!

Cengizköy’de Topçular Sokağı’na bugün 7 saat elektrik verilemeyeceğini duyurdu.
Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak çalışmadan kaynaklanacak kesinti, 09:00 ile 16:00 saatleri arasında yapılacak.
Cengizköy’de Topçular Sokağı’na bugün 7 saat elektrik verilemeyeceğini duyurdu.
Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak çalışmadan kaynaklanacak kesinti, 09:00 ile 16:00 saatleri arasında yapılacak.
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