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Dikkat... Bu bölgeler elektriksiz...

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Gazimağusa’ya bağlı bazı köylerde bugün 09.00-14.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.
Dikkat... Bu bölgeler elektriksiz...

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), Gazimağusa’ya bağlı bazı köylerde bugün 09.00-14.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacağını açıkladı.

KIB-TEK Mağusa Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışmasından kaynaklanacak olan elektrik kesintisinden etkilenecek yerler şöyle:

“Nergisli köyü, Su Motorları, Vadili köyü, Vadili Sanayi Sitesi, Paşaköy Ağıllar, bölgedeki su motorları ve askeri birlik, Geçitkale Havaalanı, Vadili Genç Petrol Bölgesi ve su motorları, Akdoğan, Akdoğan Askeri Tesisler, Aket Tesisleri, Su Kuyuları, Yiğitler Yolu, Vadili köyü, Vadili Sanayi Sitesi, Paşaköy Ağıllar, bölgedeki su motorları ve askeri birlik, Vadili Sanayi Sitesi,Geçitkale Havaalanı, Türkmenköy, Akdoğan Atmaca Bölgesi, su motorları, ağıllar, Türkmenköy Cami Bölgesi, Beyarmudu, ağıllar bölgesi, su kuyuları ve bölgedeki askeri birlik,Kanizi Petrol Bölgesi ve Geçitkale Köy Camii”.

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