Dikkat elektrik kesintisi var!

Karmi bölgesinde bugün, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle, 09.00 – 14.00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak.
Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, kesintiden etkilenecek yerler şunlar:
“Karmi (Karaman), Karaman su pompaları, Sivil Havacılık ve Radar Askeri Tesisleri, Edremit’in Batısı (dağ kısmı), Meriç Erülkü Sitesi, GAÜ Erkek Yurdu, Edremit Köy İçi, Karmi Gazino ve Hideaway Club Hotel bölgesi, Edremit Çemberi”.
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