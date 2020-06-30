  • BIST 115.843
  • Altın 390,234
  • Dolar 6,8508
  • Euro 7,6973
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAKızamık hastalığı nedir nasıl anlaşılır?

Dikkat elektrik kesintisi var!

» »
Dikkat elektrik kesintisi var!
Dikkat elektrik kesintisi var!

Karmi bölgesinde bugün, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle, 09.00 – 14.00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak.

Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, kesintiden etkilenecek yerler şunlar:

“Karmi (Karaman), Karaman su pompaları, Sivil Havacılık ve Radar Askeri Tesisleri, Edremit’in Batısı (dağ kısmı), Meriç Erülkü Sitesi, GAÜ Erkek Yurdu, Edremit Köy İçi, Karmi Gazino ve Hideaway Club Hotel bölgesi, Edremit Çemberi”.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Av. Öncel Polili:Hak ve özgürlüklerle ilgili de çok sıkıntılı durumlar var29 Haziran 2020 Pazartesi 17:38
  • Meclis Anayasa değişikliğini onayladı29 Haziran 2020 Pazartesi 17:37
  • Meclis’te hem koronavirüs hem gündemdeki konular konuşuluyor29 Haziran 2020 Pazartesi 17:28
  • Hemşireler ve Ebeler Sendikası: “Mevsimlik işçi adı altında yasalara aykırı bir şekilde hemşire istihdam etmeye çalışılıyor”29 Haziran 2020 Pazartesi 17:10
  • Tüketiciler Derneğinden Korona uyarısı29 Haziran 2020 Pazartesi 16:57
  • Boyutları yasal limitin altında Orfoz balığı avlayan iki kişiye yasal işlem29 Haziran 2020 Pazartesi 16:55
  • Bakan Oğuz: Tarımda planlı üretim şart29 Haziran 2020 Pazartesi 16:54
  • Demokrat Parti: “Tedbirler üst düzeye çıkarılmazsa vaka sayımız artacaktır”29 Haziran 2020 Pazartesi 16:53
  • Korkmazhan: Bilişim yasa tasarısı derhal geri çekilmeli29 Haziran 2020 Pazartesi 16:52
  • İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Polis teşkilatının 56. Kuruluş yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı29 Haziran 2020 Pazartesi 16:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti