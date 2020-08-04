Dikkat elektrik kesintisi var!

Cengizköy ile şahinler köyü’nde 3 sokakta bugün yaklaşık 7 saat elektrik kesintisi olacak.
Şahinler Köyü’nde, Cennet Sokak, Sümbül Sokak ve Barış Sokak’ta elektrik kesintisi yapılacak.
Kıb-Tek açıklamasına göre, alçak gerilim şebekesinde yapılacak çalışmadan kaynaklanacak kesinti, 09:00 ile 16:00 saatleri arasında olacak.
Güzelyurt bölgesinde alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00 ile 16.00 saatleri arasında Aşağı Cengizköy, Turizm İnformasyon ve civarına elektrik verilemeyecek.
Kıb-Tek’ten yapılan açıklamada, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması istendi.
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