Dikkat elektrik kesintisi var!

Çukurova, Yeniceköy, Kalavaç , Beyköy, Cihangir, Gökhan, Düzova, Balıkesir, Ercan Havaalanı’nın bir bölümü, Değirmenlik, Minareliköy, Demirhan, Başpınar, Değirmenlik Ağıllar Bölgesi ve Değirmenlik Kırsal Kesim Arsaları, Meriç, Gaziköy, Görneç, Serdarlı, Paşaköy, Paşaköy Askeri Tesisler, Turunçlu ve Kurudere’de bugün 1 saatlik elektrik kesintisi olacak.
KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışmasından kaynaklanacak kesinti, 10.00 ile 11.00 saatleri arasında yapılacak.
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