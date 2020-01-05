Dikkat hırsızlık, çantasındaki parayı aldı, tutuklandı!

31.12.2019 tarihinde, saat 16.30 sıralarında, Girne’de faaliyet gösteren bir market içerisinde G.G. (K-22), Elif EVLİ’ye ait çantadan 200 TL nakit parayı çalmıştır.
Adı edilen tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
31.12.2019 tarihinde, saat 16.30 sıralarında, Girne’de faaliyet gösteren bir market içerisinde G.G. (K-22), Elif EVLİ’ye ait çantadan 200 TL nakit parayı çalmıştır.
Adı edilen tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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