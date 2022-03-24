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Dikkat Lefkoşa'da yine elektrik kesintisi...

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KIB-TEK BUGÜN LEFKOŞA’DA PROJE ÇALIŞMASI NEDENİYLE YAPILACAK ELEKTRİK KESİNTİLERİ HAKKINDA BİLGİ VERDİ
Dikkat Lefkoşa'da yine elektrik kesintisi...

KIbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) bugün Lefkoşa’da orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yaşanacak elektrik kesintileri hakkında bilgi verdi.

Buna göre bugün 09:00- 11:00 saatleri arasında Değirmenlik Taşocakları, tesisler ve su motorları, Alevkayası, Yayla Tepe ve Levent Taşocaklarına elektrik verilemeyecek.

Yine bugün 10:00 -10:45 saatleri arasında şu bölgelerin elektriği kesik olacak:

 “Atleks Sanverler Ortaokulu Civarı, Şht Mustafa Ruso Caddesi Civarı (Muhtar Yusuf Galeria ile Soyak Evleri arası bölge), Küçük Kaymaklı’nın bir bölümü ve Kızılbaş’ın bir kısmı (Eski BRT bölgesi)” 

Ayrıca 10:45 - 11:30 saatleri arasında Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ve civarı, Osmanpaşa Caddesi, Kumsal Parkı ile İngiliz Elçiliği arasındaki bölge ve civar sokaklara da elektrik verilemeyecek.

Verilen bilgiye göre 11:30 -12:15 saatleri arasında ise; Merit Otel ve civarında da elektrik kesintisi yaşanacak.

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