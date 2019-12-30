Dikkat! Polis uyardı! Karpaz bölgesinde yollar...

Karpaz bölgesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle görüş mesafesi yer yer azalmakta ve yollar içerisinde su birikintileri oluşmaktadır.
Polis İskele-Karpaz anayolunu kullanacak sürücüleri yavaş ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.
Karpaz bölgesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle görüş mesafesi yer yer azalmakta ve yollar içerisinde su birikintileri oluşmaktadır.
Polis İskele-Karpaz anayolunu kullanacak sürücüleri yavaş ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.
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