  • BIST 114.057
  • Altın 289,444
  • Dolar 5,9446
  • Euro 6,6591
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Dikkat! Polis uyardı! Karpaz bölgesinde yollar...

» »
Dikkat! Polis uyardı! Karpaz bölgesinde yollar...
Dikkat! Polis uyardı! Karpaz bölgesinde yollar...

Karpaz bölgesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle görüş mesafesi yer yer azalmakta ve yollar içerisinde su birikintileri oluşmaktadır.

Polis İskele-Karpaz anayolunu kullanacak sürücüleri yavaş ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Polisten halka önemli uyarı26 Aralık 2019 Perşembe 14:28
  • Veteriner Dairesi’nden çiçek hastalığı şüphesi ile ilgili açıklama26 Aralık 2019 Perşembe 13:30
  • İskele Belediyesi zarar gören Boğaz Park alanında çalışma yapıldığını duyurdu25 Aralık 2019 Çarşamba 11:32
  • Dipkarpaz'daki Rum Anaokulu ve İlkokulu'nda noel kutlaması23 Aralık 2019 Pazartesi 13:09
  • Larnaka Şehitleri İskele’de düzenlenen törenle anıldı23 Aralık 2019 Pazartesi 12:50
  • Yenierenköy'de direksiyon başında hayatını kaybetti23 Aralık 2019 Pazartesi 10:22
  • Şengül’ün ölüm sebebi solunum yetmezliği22 Aralık 2019 Pazar 15:35
  • Milli Mücadele ve Şehitler Haftas: İskele Larnaka Şehitler Anıtı önünde tören düzenlendi21 Aralık 2019 Cumartesi 14:15
  • Tarım Dairesi: “Ülkemize topraklı fidan girişine izin verilmedi”21 Aralık 2019 Cumartesi 12:44
  • Afic Grup 204 kişiyi sevindirdi21 Aralık 2019 Cumartesi 10:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti