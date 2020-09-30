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Dikkat:Covid-19 geçiren erkeklerde kısırlık olabilir!

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Prof. Dr. Timur Gürgan, Covid-19’u orta ya da şiddetli seviyede geçiren erkeklerin kısırlık problemi yaşayabileceğini söyledi.
Dikkat:Covid-19 geçiren erkeklerde kısırlık olabilir!

Türkiye Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneği Başkanı Gürgan, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) de Covid-19’la ilişkili kısırlık konusunda çalışmalar planladığına dikkat çekti.

Sperm üretimi etkileniyor’

Virüsüm akciğer, böbrek ve özellikle kalpteki hücreleri tahrip ederek ilerlediğini hatırlatan profesör, şöyle konuştu: “Yani virüs geliyor ve bu organların, hücrelerin içerisine bu ‘ACE2‘ denilen bağlangaçlardan buralara giriyor. Yapılan çalışmalarda şu görüldü ki aynı kapı, reseptör erkeklerin testislerinde de var. ‘Covid-19 geçiren kişilerde bu virüs oradan içeri girerek erkeklerin hem sperm yapmasını sağlayan özel hücrelere diğer taraftan da özellikle testosteron yapan hücreler üzerinde bir etki yapıyor mu?’ şeklinde ilk çalışma Çin’den geldi. Ve sonuç olarak sperm yapan hücrelerin ve ayrıca da hormon yapan hücrelerin virüs tarafından önemli derecede harap edildiği gösterildi.

‘Testosteron düşüyor’

Benzer çalışmaların ABD, İsrail ve Almanya’da da yapıldığını belirten Gürgan, şöyle devam etti: “Görünen de şu oldu ki Covid-19 özellikle orta ve şiddetli şekilde geçirildiği zaman erkeklerin hormonlarını; testosteron yapan hücreleri ve de sperm yapan hücreleri olumsuz etkileyebiliyor. Yani bir yönde sperm yapımı, kalitesi düşebiliyor. Bu da kısırlığa yol açabiliyor. Çünkü genç bir birey bunu geçirdiğinde yaşama tutansa bile bu durum spermlerini etkileyebiliyor ve testosteron seviyeleri düşüyor.”

Gürgan, çocuğu olmayan genç çiftlerden erkek bireylere artık kliniklerde Covid-19 geçirip geçirmediğinin de sorulacağını söyledi.

Ayrıca profesör, daha önce spermle ilgili problemleri olan erkeklerin ‘corona’ geçirdiklerinde kısırlık açısından daha riskli durumda olacağını belirtti.

 

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