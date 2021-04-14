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Dikkatsiz sürücü ortalığı birbirine kattı ! 2 kişi yaralandı!

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Çarpmadan sonra yoluna devam eden NA 197 plakalı araç yol kenarında bulunan ZEZ şarj istasyonuna, Zekai işletmesine ait reklam tabelasına, Murat Şenol plazaya ait reklam tabelasına çarpıp durmuştur.
Dikkatsiz sürücü ortalığı birbirine kattı ! 2 kişi yaralandı!

13.04.2021 tarihinde saat 22:40 raddelerinde Girne-Değirmenlik anayolu 1-2 kilometreleri arasında Değirmenlik istikametine doğru seyreden Girne’ de sakin Darlingto Chikasi OPARA (E-34) yönetimindeki NA 197 plakalı Mercedes marka salon araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip gidiş istikametine göre yolun sağından yoldan çıkıp yol kenarında bulunan kaldırım taşlarına çarpmıştır.

Çarpmadan sonra yoluna devam eden NA 197 plakalı araç yol kenarında bulunan ZEZ şarj istasyonuna, Zekai işletmesine ait reklam tabelasına, Murat Şenol plazaya ait reklam tabelasına çarpıp durmuştur.

Kaza sonucu NA 197 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Daniel EKEVE (25), Jaz MAYA (K-22) yaralanarak Girne Dr.Akçiçek hastanesi acil servisinde görmüş oldukları ilk yardım tedavilerine müteakip Lefkoşa Devlet Hastanesine acil servisine sevk edilerek acil serviste müşahede altına alındılar.

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