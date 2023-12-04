  • BIST 8048.05
  • Altın 1924.69
  • Dolar 28.8903
  • Euro 31.4345
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAİsrail ordusu Gazze'deki kara işgalini genişletmeye devam ettiğini açıkladı

Dikkatsiz Sürüş Kaza Getirdi: Güzelyurt'ta Araç Duvara Çarptı, Sürücü Tutuklandı

» »
Dikkatsiz Dönüş Faciası: Güzelyurt'ta Meydana Gelen Trafik Kazasında Araç Duvara Çarptı, Sürücü Ehliyetsiz ve Sigortasız Tutuklandı
Dikkatsiz Sürüş Kaza Getirdi: Güzelyurt'ta Araç Duvara Çarptı, Sürücü Tutuklandı

Güzelyurt'ta Meydana Gelen Trafik Kazasında Ehliyetsiz Sürücü Tutuklandı: Araç Duvara Çarptı, Sigortasızlık ve Ehliyetsizlik Suçlarıyla Soruşturma Sürüyor

3 Aralık 2023 tarihinde, saat 09:30 sıralarında Güzelyurt'ta Kocatepe Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, Hasan BAĞRIAÇIK (E-16) yönetimindeki UN 267 plakalı salon araç, batı istikametine seyir halindeyken dikkatsizce Barbaros Sokağa dönüşe geçti. Bu anında direksiyon hakimiyetini kaybeden araç, sokak üzerinde bulunan bir ikametgahın bahçe duvarına çarptı. Neyse ki, kaza sonucunda yaralanan olmazken, sürücü Hasan BAĞRIAÇIK, sürüş ehliyetsiz ve aracın sigorta kapsamı dışında kullanılmasından dolayı tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir, detaylar kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Taçoy: Süslü sözlerin yerini icraatların alması gerekiyor04 Aralık 2023 Pazartesi 12:52
  • Dikkat! KIB-TEK borcu olanları uyardı! Kesilecek...04 Aralık 2023 Pazartesi 12:48
  • Kasaplık kuzu ve koyunlar canlı ağırlık üzerinden satılacak04 Aralık 2023 Pazartesi 12:48
  • Beyköy’deki tatbikat başladı… 4 gün sürecek04 Aralık 2023 Pazartesi 12:42
  • Kayıtsız drone kullananlara "asgari ücretin 4 katı" para cezası kesilecek04 Aralık 2023 Pazartesi 08:05
  • Karpaz'da bugün 4 buçuk saatlik elektrik kesintisi olacak04 Aralık 2023 Pazartesi 08:04
  • Tozlu hava çarşamba gününe kadar etkisini sürdürecek04 Aralık 2023 Pazartesi 08:04
  • Son Dakika.. İşte ölümlü kazanın detayları...03 Aralık 2023 Pazar 21:51
  • Girne'de Ölümle Neticelenen Trafik Kazası03 Aralık 2023 Pazar 19:26
  • Hristodulidis Ay Demet (Metehan) bölgesini ziyaret etti03 Aralık 2023 Pazar 17:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti