Dikkatsiz Sürüş Kaza Getirdi: Güzelyurt'ta Araç Duvara Çarptı, Sürücü Tutuklandı

Güzelyurt'ta Meydana Gelen Trafik Kazasında Ehliyetsiz Sürücü Tutuklandı: Araç Duvara Çarptı, Sigortasızlık ve Ehliyetsizlik Suçlarıyla Soruşturma Sürüyor

3 Aralık 2023 tarihinde, saat 09:30 sıralarında Güzelyurt'ta Kocatepe Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, Hasan BAĞRIAÇIK (E-16) yönetimindeki UN 267 plakalı salon araç, batı istikametine seyir halindeyken dikkatsizce Barbaros Sokağa dönüşe geçti. Bu anında direksiyon hakimiyetini kaybeden araç, sokak üzerinde bulunan bir ikametgahın bahçe duvarına çarptı. Neyse ki, kaza sonucunda yaralanan olmazken, sürücü Hasan BAĞRIAÇIK, sürüş ehliyetsiz ve aracın sigorta kapsamı dışında kullanılmasından dolayı tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir, detaylar kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor