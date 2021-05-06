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DİMED’den Işın Ramadan Cemil’e tebrik

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Dernekten yapılan yazılı açıklamada, Cemil tebrik edilerek şu ifadelere yer verildi:
DİMED’den Işın Ramadan Cemil’e tebrik

Dışişleri Bakanlığı Mensupları ve Eşleri Derneği  (DİMED) doğal üyesi, iş insanı Işın Ramadan Cemil’in, Birleşmiş Milletler’e üye “Welcome Clubs International” tarafından Marian Adair Ödülü’ne (Örnek İnsan) layık görüldüğünü öğrendiklerini kaydetti.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, Cemil tebrik edilerek şu ifadelere yer verildi:

“Welcome Clubs International’ 35. Yıl kutlamaları çerçevesinde ‘Turkish Cyprus’ başlığı altında söz konusu ödülü aldığı duyurulan üyemiz Işın Ramadan Cemil hanımefendiyi almış olduğu ödülden dolayı yürekten tebrik eder, başarılı çalışmalarının artarak devam etmesini temenni ederiz.”

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