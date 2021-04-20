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DİN GÖR-SEN: “Din Ve Vicdan Özgürlüğü Tartışma Konusu Olmaktan Çıkarılmalıdır”

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DİN GÖR-SEN: “Din Ve Vicdan Özgürlüğü Tartışma Konusu Olmaktan Çıkarılmalıdır”
DİN GÖR-SEN: “Din Ve Vicdan Özgürlüğü Tartışma Konusu Olmaktan Çıkarılmalıdır”

Din Görevlileri Sendikası (Din Gör-Sen), Anayasa Mahkemesinin Kuran Kursu kararına ilişkin yaptığı açıklamada, Din İşleri Başkanlığı’nı konuyu Anayasaya uyumlu hale getirerek yeni düzenlemeyi hayata geçirmek için çalışmalara başlamaya çağırarak, “Böylece Anayasal hem de evrensel bir hak olan "din ve vicdan özgürlüğü" tartışma konusu olmaktan çıkarılmalıdır” ifadelerini kullandı.

Din Gör-Sen Başkanı Süleyman Çakır yaptığı yazılı açıklamada, Anayasa Mahkemesi’nin 15 Nisan 2021 tarihli Kuran Kursu ve Hafızlık Kursunu düzenleyen maddesinin ilgili fıkrasını iptal kararına işaret ederek, Hizmet-Sen’in iptal kararını kamuoyuna başarı olarak sunduğu ve KKTC’de Kuran eğitim ve öğretiminin laikliğe aykırı olduğu gerekçesiyle yasaklandığı havasının oluşmasına neden olacak açıklamalar yaptığını savundu.

Konunun bu nedenle KKTC, Türkiye ve başka birçok ülkede tepkilere neden olduğunu kaydeden Çakır, çarpıtılarak yapılan açıklamalardan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

“DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSLERİ 40 YILDIR BOŞ GEÇMEKTEDİR”

Çakır açıklamasında şunları kaydetti:

“Din İşleri Başkanlığı, konunun daha fazla istismar edilerek başka mecralara kaymaması için ivedilikle ilgili düzenlemeyi Anayasa Mahkemesinin aldığı kararın çerçevesine bakıp, aykırı görülen unsurlardan Anayasaya uyumlu hale getirerek yeni düzenlemeyi hayata geçirmek için çalışmalara başlamalıdır. Böylece Anayasal hem de evrensel bir hak olan "din ve vicdan özgürlüğü" tartışma konusu olmaktan çıkarılmalıdır.

Şu da unutulmamalıdır ki, yargı kararlarına ve yasalara herkes uymalıdır. Ülkemizde ilkokul ve ortaokullarda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersleri Anayasal bir zorunluluk olmasına rağmen 40 yıldır boş geçmektedir. KKTC Milli Eğitim Bakanlığı da yasalara uymalı ve ihtiyaç olan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni istihdam ederek bu mağduriyeti en kısa zamanda giderilmelidir.”

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