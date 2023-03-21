  • BIST 4.906,63
  • Altın 1191.799
  • Dolar 19.0237
  • Euro 20.5157
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAKahramanmaraş’ta 4.5 büyüklüğünde deprem

Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal Ramazan ayı nedeniyle mesaj yayınladı

» »
Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal Ramazan ayı nedeniyle mesaj yayınladı
Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal Ramazan ayı nedeniyle mesaj yayınladı

Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal, Ramazan ayı nedeniyle mesaj yayımladı.

Ünsal mesajında şunları kaydetti:                                       

“Alemlerin Rabbi olan Yüce Allah'ın, rahmetinin bir gereği olarak biz kullarına hitap ettiği, kulluk görevlerimiz dışında varlık adına ne varsa hepsi hakkında bilgi verdiği, hayatımızın anlamını ve amacını öğrettiği mübarek Kur'ân-ı Kerim'in indirildiği Ramazan ayının başlamasına neredeyse saatler kaldı.

Ramazan; içinde Kur'ân indirildiği için değerlidir. Kadir gecesi Kur'ân'ın indiği gece olduğu için değerlidir. Hz. Peygamber, Kur'an kendisine gönderildiği için Allah'ın Habibidir. Hafızlar, Kur'ân-ı ezberledikleri için Müslümanların eşrafı sayılmıştır.

Bu mübarek ayda öncelikle bol bol Kur'ân-ı Kerîm okunmalıdır. Gündüzleri oruç tutulmalı, geceleri teravih namazları kılınmalı, imkanı olanlar bol bol hayır hasenatta bulunmalı, muhtaç ve mağdur olanların mümkün olduğunca dertlerine derman olmalıdır.

Cenab-ı Hak'tan bu mübarek ayın gelişini bizler için rahmete, mağfireti ve berekete vesile kılmasını niyaz eder, tüm inananların Ramazan-ı Şerîfini tebrik ederim.”

 
Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DAÜ Bir-Sen Rektör Hocanın'ı Topa Tuttu, Yanlışlarını Sıraladı21 Mart 2023 Salı 16:17
  • Zorlu Töre: Nevruz Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum21 Mart 2023 Salı 16:10
  • Rogers: Sağlık Bakanlığı'nın görevi süslü cümleler söylemek değildir21 Mart 2023 Salı 16:04
  • Tatar: Egemenlik konusunda meseleyi bir üst noktaya getirdik21 Mart 2023 Salı 16:00
  • Ataoğlu ‘21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’ nedeniyle mesaj yayımladı21 Mart 2023 Salı 15:35
  • Yine İş Kazası!21 Mart 2023 Salı 15:16
  • CTP Kadın Örgütü Girne İlçesi’nin bölge çalışmaları sürüyor21 Mart 2023 Salı 15:10
  • Tatar: Hiçbir çocuk geride bırakılamaz21 Mart 2023 Salı 14:56
  • Çocuk Acil Servisi'ni ziyaret etti... Altuğra: Ağırlıkla memnuniyetler dile getirildi21 Mart 2023 Salı 14:49
  • Yeniceköy Polis Okulu’nun tadilatı için protokol imzalandı21 Mart 2023 Salı 14:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti