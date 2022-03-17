Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ünsal’ın Berat Kandili Mesajı

Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ünsal, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayınladı.

Din İşleri Başkanlığı Basın Ofisi’nden verilen bilgiye göre, Ünsal mesajında şunları kaydetti:

“Cenâb-ı Hak, yaptığımız ibadetlerin sevabını artırmak, tövbelerimizi kabul ederek dua ve taleplerimize karşılık vermek için bazı zaman ve mekanları farklı yaratmış, ayrıcalıklı kılmış, faziletini yükseltmiştir.

Mübarek üç aylardaki bazı geceler ve günler de böyle kıymetli zamanlardandır. Şâbân-ı Şerîfin on beşinci gecesi de iman ve ibadet yönünden kendimizi yenileyip, Rabbimize kullukta moral ve motivasyonumuzu güçlendirmek için bize verilmiş bir fırsattır.

Bu gecenin ihya edilmesi hem imanımızı kemale erdirecek hem de ahiret saadetimize vesile olacaktır. Bütün beşeriyetin hesap vereceği o büyük mahkeme gününde ceza ve azaptan beraat edebilmek için bu gecenin feyiz ve bereketinden azami derecede istifade edebilmeyi Yüce Allah'tan niyaz eder, başta Kıbrıs halkı olmak üzere bütün İslâm âleminin Beraat Kandilini tebrik ederim.”