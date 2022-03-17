  • BIST 2.121,92
  • Altın 922.254
  • Dolar 14.7785
  • Euro 16.3391
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKA125 kişilik "Yangın Hazır Kuvvet Ekibi" kurulacak

Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ünsal’ın Berat Kandili Mesajı

» »
Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ünsal’ın Berat Kandili Mesajı
Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ünsal’ın Berat Kandili Mesajı

Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ünsal, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayınladı.

Din İşleri Başkanlığı Basın Ofisi’nden verilen bilgiye göre, Ünsal mesajında şunları kaydetti:

“Cenâb-ı Hak, yaptığımız ibadetlerin sevabını artırmak, tövbelerimizi kabul ederek dua ve taleplerimize karşılık vermek için bazı zaman ve mekanları farklı yaratmış, ayrıcalıklı kılmış, faziletini yükseltmiştir.

Mübarek üç aylardaki bazı geceler ve günler de böyle kıymetli zamanlardandır. Şâbân-ı Şerîfin on beşinci gecesi de iman ve ibadet yönünden kendimizi yenileyip, Rabbimize kullukta moral ve motivasyonumuzu güçlendirmek için bize verilmiş bir fırsattır.

Bu gecenin ihya edilmesi hem imanımızı kemale erdirecek hem de ahiret saadetimize vesile olacaktır. Bütün beşeriyetin hesap vereceği o büyük mahkeme gününde ceza ve azaptan beraat edebilmek için bu gecenin feyiz ve bereketinden azami derecede istifade edebilmeyi Yüce Allah'tan niyaz eder, başta Kıbrıs halkı olmak üzere bütün İslâm âleminin Beraat Kandilini tebrik ederim.”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Buse Aksay Çocuk Oyun Parkı Açılıyor17 Mart 2022 Perşembe 13:23
  • Özkıraç, muhalefeti ve tüm yurtsever örgütleri birlikte mücadeleye davet etti17 Mart 2022 Perşembe 12:32
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarlığı görevine Berhan Ongan atandı17 Mart 2022 Perşembe 12:31
  • Ersin Tatar’a ‘Falyalı’ sorusu soran muhabir Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndan kovuldu17 Mart 2022 Perşembe 11:58
  • Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı17 Mart 2022 Perşembe 11:55
  • İş Kadınları Derneği, “kadının ekonomideki rolü nasıl güçlenir?” temasıyla çalıştay düzenledi17 Mart 2022 Perşembe 11:38
  •  ‘‘Sessizliğin Sesi Olur musun?’’ Projesi Lapta Huzurevi’nde Hayat Bulacak17 Mart 2022 Perşembe 11:08
  • Döviz güne nasıl başladı?17 Mart 2022 Perşembe 09:55
  • Hava bugün nasıl olacak?17 Mart 2022 Perşembe 09:49
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? 17 Mart 202217 Mart 2022 Perşembe 09:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti