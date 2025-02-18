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Dinçyürek: Karaağaç Sağlık Odası yeniden hizmete açıldı

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Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, Karaağaç köyünde uzun yıllardır atıl durumda bulunan sağlık odasının yeniden hizmete girdiğini duyurdu.
Dinçyürek: Karaağaç Sağlık Odası yeniden hizmete açıldı

Yaklaşık 12 yıldır kullanılmayan sağlık odasının tamiratının tamamlandığını belirten Dinçyürek, doktor ve sağlık ekibinin görevlendirildiğini, temel ihtiyaçların karşılandığını ve sağlık hizmetlerinin daha da geliştirileceğini ifade etti.

Bakan Dinçyürek, bugünden itibaren her salı günü hekimin ve hemşirenin eşliğinde Karaağaç Sağlık Odası’nda hizmet verileceğini açıkladı. Göreve geldikleri günden bu yana, Başbakan’ın önerileri doğrultusunda yerinde sağlık hizmeti sunmaya önem verdiklerini vurgulayan Dinçyürek, “Yeni sağlık merkezleri yapıyoruz, mevcut olanları güçlendiriyoruz ve atıl durumdaki sağlık birimlerini yeniden faaliyete geçiriyoruz” dedi.

Bakan Dinçyürek, sağlık odasının yeniden hizmete kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek, bölge halkına hayırlı olmasını diledi.

Çatalköy-Esentepe Belediyesi Başkanı Ceyhun Kırok da, bu adımın bölge halkı için sağlık hizmetleri açısından önemli bir gelişme olduğunu belirterek, teşekkürlerini sundu.

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