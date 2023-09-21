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Dinçyürek:” Sağlıkta ilgili paydaşlarla her zaman diyalog ve işbirliği içerisinde olacağız”

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Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Genel Sekreteri Serman Yiğit ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Dinçyürek:” Sağlıkta ilgili paydaşlarla her zaman diyalog ve işbirliği içerisinde olacağız”

Yiğit, yeni görevi nedeniyle Bakan Dinçyürek’e nezaket ziyaretinde bulunmak ve sendika olarak sağlıkla ilgili beklentilerini aktarmak için bu ziyareti gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bakan Dinçyürek, sorunların elbirliği ile çözülebileceğini, bu konuda bakanlığın üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu, sağlıkta ilgili paydaşlarla her zaman diyalog ve işbirliği içerisinde olacağını vurguladı.

Dinçyürek, göreve geldiği günden itibaren sağlık alanındaki eksikliklerin giderilmesi için çalışmalarının hızla başladığını belirterek, sağlık sektöründe hizmet veren sendikalarla birlikte hareket ederek ilerleyeceklerini söyledi.

Yapılan görüşmede kamu sağlık çalışanları sınav tüzüğü konusunda beklentilerin de sendika tarafından kendisine aktarıldığını belirten Bakan Dinçyürek, konuyla ilgili diğer paydaşların katılımıyla yarın bakanlıkta detaylı bir toplantı yapılacağını kaydetti. 

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