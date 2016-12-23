Başbakan Yardımcısı Denktaş, AB Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, AB Koordinasyon Merkezini ziyaret etti.

Bugün saat 13.30 sıralarında gerçekleşen ziyarette Denktaş, AB Koordinasyon Merkezi Başkanı Kudret Akay ve ekibiyle bir araya gelerek, merkez çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Akay:

AB Koordinayon Merkezi Başkanı Kudret Akay, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, yapılan çalışmalarda gelinen aşamaları Denktaş ile paylaştı. Denktaş’ın bu konuda verebileceği katkıların önemine vurgu yaptı.

Denktaş:

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş ise, Merkezin çalışmalarını uzun bir süredir yakından takip ettiğini, personelin eksikliklere rağmen olağanüstü bir güç sarf ederek emek harcadığını gördüğünü belirterek, katkılarından ötürü teşekkür etti.

Serdar Denktaş, Merkez için bütçe de 400 TL ayrıldığını, ancak personel ve giderlerin karşılanması için ellerinden geleni yapmayı sürdüreceklerini çünkü çözüm olsa da olmasa da merkezin çalışmalarının yoğunlaştığını ve daha da yoğunlaşacağını ayrıca kendilerinin çözüm olacakmış gibi bir çalışma içerisine girmeleri gerektiğini söyledi.

Denktaş, her şey den önce KKTC Bankalarının, AB ile uyumu ile ilgili çalışmaların yapılması, bankaların denetlenmesi hususunda haklarımızı ve mahremiyetimizi de koruyarak yapılan girişimlerinde de kendilerini oldukça memnun ettiğini belirtti.

Denktaş; “Direk Ekonomik konuların üzerine odaklanın!”

AB Koordinasyon Merkezi personelinden olası bir çözüme yönelik Ekonomik ve Mali konularda destek de talep eden, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş şunları söyledi.

“Direk ekonominin, mali konuların üzerine odaklanın. Özellikle Ekonomik ve Mali konularda AB ile uyumsuzluğumuzun var olduğu birçok alan var. Sizden ricam reel hayatı etkileyecek, yasal konularda eksikliklerimizin neler olduğu ve nasıl giderileceği yönünde tespitleri ivedi bir biçimde ele almanız.

Olası bir çözümde, Kıbrıs Türk Halkı’nı en çok sıkıntıya sokacak konuların başında ekonomik hayat geleceğine göre, tarımdan tutun, esnaf, ticaret erbabı, sanayici AB normlarından oldukça uzak. Bu nedenle pratik hayata da etki edecek ekonomiye yönelik bir çalışmayı başlatmak ilerisi için çok daha sağlıklı ve kararlı adım olacaktır.”

Denktaş, Merkezin çalışmalarının gerek hükümete, gerekse Cumhurbaşkanına ışık tutacağını söyledi…

Denktaş merkezin bu yöndeki çalışmaları ile hükümetinde hangi yasalara öncelik vereceğinin de sağlanacağını, yasalarla birlikte sektörlere yönelik eğitim süreçlerine geçirileceğini kaydetti.

Serdar Denktaş, AB Koordinasyon Merkezi’nin mali yönde yapacağı çalışmaların, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya da öneri sunmak için de önemli olduğuna işaret ederken; “Müzakere sürecinde varılan mutabakatlarda gördüğüm kadarıyla dolaylı vergiler federal hükümete kalacak, direk vergiler bizim elimizde olacak. Bizde de direk vergilerin oranı, dolaylı vergilere göre daha düşük. Dolayısıyla Kıbrıs Türk Eyaleti olarak kendi kamumuzun ihtiyaçlarını nasıl karşılayacağımız konusunda benim ciddi sıkıntılarım var. Sizlerin çalışmaları bu yönde bizlere ışık tutacak” diye konuştu.

Ziyarette, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ Özel Kalem müdürü Anıl Kaya’da eşlik etti.