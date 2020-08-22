Direksiyon hakimiyetini kaybedince takla attı

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre saat 02.00 sırqalarında St. Barnabas istikametinden batı istikametine doğru dikkatsiz bir şekilde sürüş yapan Lefkoşa’da sakin Ali Ayman Ali İbrahim ELSAADANİ(E-20) yönetimindeki ZMD 652 plakalı salon aracı Mutluyaka-Tuzla anayolu kavşağına gelip durmadan sağa dönüşe geçtiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip yoldan çıkarak yol kenarındaki 2 metre derinlikteki boş araziye düşüp takla artmıştır.
Kaza sonucu yaralanan olmadı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.