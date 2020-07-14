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Dış Basın Birliği 15 Temmuz Şehitlerini Andı

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Dış Basın Birliği 15 Temmuz Şehitlerini Andı
Dış Basın Birliği 15 Temmuz Şehitlerini Andı

 Dış Basın Birliği, Türkiye’de, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanları andı.

Dış Basın Birliği Yönetim Kurulu’ndan 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle yapılan yazılı açıklamada, “karanlık gecenin sonunda gösterilen büyük direniş” hatırlatıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Türk Milleti o gece, tıpkı Kurtuluş Savaşı’nda olduğu gibi cesareti ve kararlılığıyla kendisine karşı oynanmak istenen oyunları yıkmış, azmiyle, mücadelesiyle vatanını koruma başarısını göstermiştir.

Türk Milleti o gece devletine ve demokrasisine sahip çıktığını bütün dünyaya göstermiştir.

Canları pahasına Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğünü korumak için bedenini siper eden Türk halkını bir kez daha saygı ile selamlıyoruz.

Vatanını korumak ve kirli emelleri yok etmek uğruna canları feda etmiş aziz şehitlerimizi saygıyla anıyoruz.

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