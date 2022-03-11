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Dış Temsilciliklere yeni görevlendirmeler yapıldı

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1 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olacak görevlendirmeler Bakanlar Kurulu tarafından onaylandı ve Resmi Gazetede yayımlandı.
Dış Temsilciliklere yeni görevlendirmeler yapıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dış Temsilciliklerine yeni görevlendirmeler yapıldı.  

1 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olacak görevlendirmeler Bakanlar Kurulu tarafından onaylandı ve Resmi Gazetede yayımlandı.

Ankara Büyükelçisi görevine, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarlığı görevini yürüten İsmet Korukoğlu atandı.

Brüksel Temsilciliğine Ayda Soylu, İzmir Başkonsolosluğu görevine Ayşe Volkan İnanıroğlu, Bakü Temsilciliğine Ufuk Turganer, Abu Dhabi Temsilciliğine Buket Kop görevlendirildi.

Cenevre Temsilcisi Gizem Alpman’ın görev süresi ise 31 Temmuz 2023’e kadar uzatıldı.

Gaziantep Başkonsolosu Fahri Yönlüer de, 1 Ağustos itibariyle Lefkoşa’da Dışişleri Dairesi Merkez Örgütünde görev yapacak.

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