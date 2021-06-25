Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu BM Yetkilisi Lacroıx’le Bir Araya Geldi

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, adaya ziyaret gerçekleştirmekte olan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Barış Operasyonlarından Sorumlu Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, adaya ziyaret gerçekleştirmekte olan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Barış Operasyonlarından Sorumlu Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanlığı’nda yer alan görüşme bir saat sürdü.

Görüşmede, Bakan Ertuğruloğlu, Lacroix’e Kıbrıs meselesinde atılması gerekli görülen adımlara ilişkin Kıbrıs Türk tarafının görüşlerin aktardı.