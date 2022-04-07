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Dışişleri Bakanlığı: AB’nin yaklaşımı ülkemizin yetkili makamlarını devre dışı bırakmak

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Dışişleri Bakanlığı: AB’nin yaklaşımı ülkemizin yetkili makamlarını devre dışı bırakmak
Dışişleri Bakanlığı: AB’nin yaklaşımı ülkemizin yetkili makamlarını devre dışı bırakmak

AB’nin, Kıbrıs Türk halkını kendine muhtaç ve bu nedenle çaresiz olduğuna inandığını ifade eden Dışişleri Bakanlığı, “Bu algının bir an önce kırılması için gerekli adımların atılması gerekmektedir. Bu nedenle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün kabulünü öngören yeni vizyonunu kuvvetle savunmak ve dış politikayı ilgilendiren konularda bu yeni vizyonu rehber ilke olarak görmeyi sürdürmemiz gerektiği kanaatindeyiz” dedi.

Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklamasında, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde bulunan AB temsilciliğinin bugün bir açıklama yaparak, AB  Komisyonu’nun Hellim tescili konusunda gayriresmi bir çalışma grubu oluşturulduğunu duyurduğunu kaydetti.

AB’nin, “sözde gayriresmi çalışma grubunu” kurmakla KKTC’nin iç meselelerine müdahale edebileceğini ve grubun Kıbrıs Türk üyelerini kendisi tarafından seçilmesini dahi önerecek kadar ileriye gidebileceğini gösterdiğini ifade eden Dışişleri Bakanlığı açıklaması şöyle:

“Bakanlığımız, hellim tescil meselesinin tehlikeli bir sürecin içine girme riski taşıdığı yönündeki düşüncesini kamuoyu ile önceden paylaştığını hatırlatmakta fayda görmektedir. 15 Aralık 2021 tarihinde Dışişleri Bakanımız Sayın Tahsin Ertuğruloğlu’nun yaptıkları açıklamalarında, hellim tescil (PDO) sürecinde Rum makamları ‘yetkili makam’ olarak kabul edildiğini ifade ederek, üreticilerimizin hellim üretimlerinin tescile uygunluğunun denetiminin de Rum tarafının belirlediği bir yöntemle yapılacağını dile getirmiş ve gerekli ikazı yapmışlardı.  

AB’nin yaklaşımı açıktır; ülkemizin yetkili makamlarını devre dışı bırakmak, üyesi olan Rum tarafı ile bilistişare, Rum tarafının ülkemiz adına karar vermesini sağlamaktadır. Tescile uygunluğun denetimi sırasında doğabilecek ihtilafların GKRY mevzuatı ve mahkemelerinin tanınması ile gayri resmi hellim komisyon çalışma grubu üyelerinin AB tarafından seçilmesi gibi konuların de bu çerçevede görülmesi gerekmektedir. Anılan grubun başkanlarından birinin de Rum Komiseri Stella Kriakides tarafından yönetilen Avrupa Komisyonu Sağlık ve Gıda Güvenliği'nden Sorumlu Komiserliği (DG SANTE)  olacağının altının çizilmesinde de fayda görülmektedir.

AB, Kıbrıs Türk halkını kendine muhtaç ve bu nedenle çaresiz olduğuna inanmaktadır. Bu algının bir an önce kırılması için gerekli adımların atılması gerekmektedir.

Bu nedenle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün kabulünü öngören yeni vizyonunu kuvvetle savunmak ve dış politikayı ilgilendiren konularda bu yeni vizyonu rehber ilke olarak görmeyi sürdürmemiz gerektiği kanaatindeyiz.”

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