  • BIST 7753.62
  • Altın 1859.441
  • Dolar 28.9899
  • Euro 31.1967
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAİsrail Başbakanlık'tan Mossad adına açıklama: İran'ın Kıbrıs'ta saldırı planlarını engelledik

Dışişleri Bakanlığı'ndan sert açıklama: Şiddetle reddediyoruz

» »
Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Netenyahu’nun ofisinden yapılan İran’ın sözde terörist faaliyetleri için KKTC’yi kullanmakta olduğu iddiasına ilişkin açıklamaya tepki göstererek, “Delilsiz, dayanaksız ve kötü niyetli bu iddiayı şiddetle reddediyoruz
Dışişleri Bakanlığı'ndan sert açıklama: Şiddetle reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanlığı tarafından açıklamaya ilişkin olarak yazılı açıklama yaptı. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

 

“İsrail hükümeti, Gazze ve Batı Şeria’da gerçekleştirmekte olduğu insanlık dışı saldırılar ve Filistinli sivillerin maruz kaldığı katliam ile ilgili uluslararası kamuoyunun dikkatini dağıtmak amacıyla gerçeklerle bağdaşmayan açıklamalar yapmaya devam etmektedir. Bunun son örneği, İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu’nun ofisinden yapılan İran’ın sözde terörist faaliyetleri için ülkemizi kullanmakta olduğu iddiasıdır. Delilsiz, dayanaksız ve kötü niyetli bu iddiayı şiddetle reddediyoruz.

Yıllardan bu yana ana vatan Türkiye’deki kardeşlerimize karşı kanlı eylemlerini sürdüren PKK’ya ev sahipliği yapan; ayrıca Rus oligarklar başta olmak üzere kara para aklama merkezi haline geldiği uluslararası raporlar ile tescil edilen Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin teröre verdiği destek ortadayken, İsrail hükümetinin ülkemizi hedef alma çabaları açıkça art niyetlidir. Bir huzur ve güven ülkesi olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, karanlık ve kirli oyunların içine çekilmesine müsaade etmeyeceğimizi, ülkemizde yaşayan herkesin güvenliğini kararlılıkla sağlamaya devam edeceğimizi tüm dünyanın bilgisine sunarız.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gazimağusa'da Apartman, Lefkoşa'da Araç Yangını11 Aralık 2023 Pazartesi 14:08
  • Başbakan Üstel: İkinci 'İlk Evim Kredisi' paketini 2024'te açıklayacağız11 Aralık 2023 Pazartesi 14:03
  • Meclis'te bütçe maratonu başladı11 Aralık 2023 Pazartesi 14:02
  • Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in KKTC ile ilgili açıklamaları delilsiz, dayanaksız ve kötü niyetli11 Aralık 2023 Pazartesi 14:00
  • Silver Beach'te Yasadışı Av11 Aralık 2023 Pazartesi 13:58
  • Yasa Dışı Avcılık: Avcılık Kontrollerinde Ava Kapalı Bölgede Yakalandı11 Aralık 2023 Pazartesi 13:50
  • Adaçay Köyünde Ani ve Beklenmedik Bir Ölüm11 Aralık 2023 Pazartesi 13:45
  • Sürücü Eğiticisi Uygulama Sınavı için müracaat kabul edilecek11 Aralık 2023 Pazartesi 13:38
  • KEİ’den seracılara 10 milyon 676 bin TL'lik hibe11 Aralık 2023 Pazartesi 13:36
  • Berova: Gelir artırıcı tedbirler almak elzemdir11 Aralık 2023 Pazartesi 13:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti