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Dışişleri Dairesi Protokol Müdürü mevkiine atama

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Dışişleri Dairesi Protokol Müdürü mevkiine Asu Muhtaroğlu atandı
Dışişleri Dairesi Protokol Müdürü mevkiine atama

Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Dairesi Protokol Müdürlüğü görevine Asu Muhtaroğlu atandı.

Bu görevi yürüten Cem Topçu ise görevden alındı.

Üçlü kararnameyle yapılan atama ve görevden alma bugün yürürlüğe girdi.

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