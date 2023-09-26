Divan Kurulu Derya Demircioğlu’nun adaylığını reddetti, Mevlit'în adaylığına da itiraz ediliyor...

Divan Kurulu açıklama yaptı;

Basketbol camiası. Divan Kurulu olarak, 25 Eylül Pazartesi saat 17:00 ye kadar basketbol Olağan Genel Kurulunda aday olacak kisilerin müracaatlarını kabul edeceğimizi basın yolu ile ilan etmiştik. Sürenin hitamında eski başkan Orhun Mevlit müracaatını yapmıs olup, diger müracaat Derya Demircoğlu tarafından whatsapp üzerinden yapılmıştır. Divan kurulu olarak hukukculardan almış olduğumuz görüş doğrultusunda ilgili madde üzerinden "Şahsen" müracaat yapılmadığından dolayı Derya Demircioglu"nun başvurusu reddedilmiştir. Dolayısıyla 27 Eylül tarihindeki Genel Kurul'da Orhun Mevlit tek aday olarak katılacaktır. Divan olarak şu ana kadar tüm yasa ve tüzükler doğrultusunda hareket ettiğimizi saygıdeğer basketbol camiası ile paylaşmak isteriz. Saygılarımızla.

Diğer yandan Orhun Mevlit'in adaylığını yaparken eksik evrakları olduğu için itiraz edileceği öğrenildi.