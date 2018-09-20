Diyalog mu? Eylem mi?

Sayın Ayşegül Baybars Kadri, göreve geldiğiniz Şubat ayından bu yana sendikamız HAKSEN’in Merkezi Cezaevi personelinin özlük hakları gaspı ile ilgili sorunu için, çözümü denediği tüm diyalog girişimleri maalesef sonuçsuz kalmıştır.

Sayın Ayşegül Baybars Kadri, göreve geldiğiniz Şubat ayından bu yana sendikamız HAKSEN’in Merkezi Cezaevi personelinin özlük hakları gaspı ile ilgili sorunu için, çözümü denediği tüm diyalog girişimleri maalesef sonuçsuz kalmıştır. Şahsınız ve ekibiniz cezaevi çalışanlarının hak arayışlarının önemini anlayamamış yapılan bazı toplantılarda sonuç alınmadan savsaklanarak sorun ötelenmiştir.

Şahsınız ve müsteşarınızdan randevu taleplerimiz maalesef ya hiç gerçekleşmemiş ya çok geç yapılmış ve sorunu zamana yaymak, çözüm üretmemek tercihiniz olmuştur.

Göreve geldiğiniz sekiz ayda başta merkezi cezaevi çalışanları, kaymakamlık çalışanları ve İçişleri Bakanlığına bağlı diğer dairelerdeki sıkıntıları giderme adına iletilen yazılı ve sözlü taleplerimize tatmin edici bir cevap verilmemiştir. Susarak kapalı kapılar ardında saklanarak sonuç alıcı çözümler üretilmesi mümkün değildir.

Adli yılın açıldığı bu günlerde 180 kişilik cezaevinde 530 mahkûm barındırılmaya çalışılmakta, hem mahkûmlar hem de cezaevi çalışanları insanlık dışı bir ortamı paylaşmaya mahkûm edilmektedirler. Gelinen noktada Merkezi Cezaevi çalışanları fare, yılan, akrep, pislik ve bulaşıcı hastalık yuvası halini alan noktalarda nöbet tutmaya mecbur bırakılmakta, insanlık dışı ortamlarda çalıştırılmaktadır.

Cezaevi personelinin baremleri 40 yılı aşkın bir süredir gasp edilmektedir. Babasından 20 yıl sonra işe giren oğlunun baremi babasını geçmiştir. Bilmenizi isterim ki, Merkezi Cezaevi çalışanları ne sizin ne de başkasının kölesi değildir. Çalışanlar İçişleri Bakanlığına bağlı birer kamu görevlisidir.

Bu nedenle 24 Eylül 2018 Pazartesi mesai bitimine kadar gasp edilen baremlerin iadesi ile ilgili somut bir adım ve ikna edici bir takvimleme yapılmadığı takdirde yasal çerçevede süresiz grev de dâhil olmak üzere eylem süreci başlatacak ve bu süreç ancak hakkımız yasal olarak alındığı zaman son bulacaktır.

Tercih tamamen sizin. Diyalog mu? Eylem mi?

Çözüm mü? Sorunun devamı mı?

Haktan yana mısınız? Gasptan yana mı?

Halkın bir parçası olan çalışan ve mahkûmun yanında mısınız?

Benden sonra tufan anlayışında mısınız?

İstenmeyen bu sürecin yaşanması durumunda şimdiden tüm mahkûm ve ailelerinden çalışanlar adına özür dileriz. Bizler bu haklı direnişimiz boyunca mahkûm ailelerinin de bizlerle birlikte olacağının bilinci içerisinde, huzurlu çalışanlar kaliteli hizmet sloganı ile ivedi barem haklarımızın teslim edilmesini istiyoruz.