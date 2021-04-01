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Diyetisyenler Birliği Kanserde Beslenmenin Önemine Dikkat Çekti

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Diyetisyenler Birliği Kanserde Beslenmenin Önemine Dikkat Çekti
Diyetisyenler Birliği Kanserde Beslenmenin Önemine Dikkat Çekti

Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği kanserin dünyada en çok ölüme neden olan kronik hastalıklardan biri olduğuna işaret ederek, kanserin; gen hasarı, sağlıksız yaşam tarzı, çevresel faktörler, inaktif yaşam gibi çoklu etkileşimli bir hastalık olduğunu vurguladı.

Birlik Başkanı Ayşe Okan 1-7 Nisan Kanser Haftası nedeniyle yayımladığı mesajda,  kanser hastalarının tedavi sürecinin iyileştirilmesi, yaşam sürecinin uzatılması ve kansere yakalanma riskinin azaltılması için dengeli ve sağlıklı beslenmenin anahtar rol oynadığını belirtti.

Beslenmenin, vücudun gelişmesini, hormonların doğru salınımını ve hücreleri iyileşmesini sağlayan bir eylem olduğunu kaydeden Okan, iyi beslenmenin, iyi sağlıkla ilişkili olduğunu, kanser öncesi, tedavi sırasında ve tedavi sonrasında doğru beslenmenin, doğru besin seçiminin hastalığın seyrini iyileştirdiğini ve hastaların iyi hal hissini artırarak bedenini daha güçlü yaptığını hatırlattı.

Okan şunlara değindi:

“Kanserde tıbbi beslenme tedavisi, kanser hastalarının sağlıklı kilo aralığında kalmasını, hücrelerinin yenilenmesini, enfeksiyonlara yakalanma riskinin azaltılmasını, immün sistemlerinin güçlendirilmesini, DNA hasarının onarılmasını, tedavinin yan etkilerinin azaltılmasını ve ruhsal sağlığının iyileştirilmesini sağlamaktadır.
Her kanser türü farklı olsa da tüm kanser türlerinde dengeli beslenmek ve sağlıklı besin seçimleri kanser tedavi sürecini iyileştirmektedir. 

Onkoloji beslenmesi alanında, uzman diyetisyenler spesifik kanser türlerine ve kanser hastasına uygun spesifik beslenme programları uygulayarak, hastaların yaşam kalitelerini artırmaktadır. Ayrıca onkoloji diyetisyenleri kanser hastalarının ailelerini ve bakıcılarını da kanser hastalarının hangi besinleri tüketmeleri gerektiği, sağlıklı beslenme alışkanlığını nasıl kazanabileceklerini, sağlıklarını nasıl maksimum düzeyde tutabileceklerini, iştah dalgalanmaları ve hastalığın seyriyle nasıl başa çıkacaklarına dair eğitirler.”

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