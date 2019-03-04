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Dizdarlı Akıncı’ya 6 aylık rapor sundu

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı’yı kabul etti. Kabulde Dizdarlı Akıncı’ya 28. 6 aylık raporunu sundu.
Dizdarlı Akıncı’ya 6 aylık rapor sundu

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı’yı kabul etti. Kabulde Dizdarlı Akıncı’ya 28. 6 aylık raporunu sundu.
Cumhurbaşkanlığı’ndaki kabulde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Dizdarlı’nın yürüttüğü çalışmanın son derece gerekli ve önemli bir çalışma olduğunu belirtirken, Ombudsman Emine Dizdarlı görevlerinin yol göstermek ve rapor neticesinde bir uyum sağlamak olduğunu ifade etti. 
 

 

DİZDARLI
Ombudsman Dizdarlı, sunduğu raporda, Ombudsman’a başvuru sayısının, “idarenin nasıl bir uyum sağladığının”, rapor yayınlandıktan sonra başvuru yapılan hususlarla ilgili düzeltilme oranlarının yer aldığını kaydetti.
Amaçlarının başvuru sayısını artırmak değil başvuru yapıldığında ilgili  idarenin sordukları sorular veya hatalı tespitleri değerlendirerek hatalarını düzeltmesi olduğunu belirten Emine Dizdarlı, bunun arttığının görüldüğünü ve bunun sevindirici olduğunu belirtti.
Hiçbir başvuruya gerek kalmadan gerekli düzelmelerin idarelerin kendi iradeleriyle gerçekleştirilmesini temenni ettiklerini  kaydeden Dizdarlı, görevlerinin yol göstermek ve rapor neticesinde bir uyum sağlamak olduğunu belirtti.
 

 

AKINCI
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da  Dizdarlı’nın yürüttüğü çalışmanın son derece gerekli ve önemli bir çalışma olduğunu ve Yüksek Yönetim Denetçiliği’nin uzun zaman boşluğu hissedilen bir müessese olduğunu dile getirdi.
Başvuru sayısının artmasının aslında sadece şikayet boyutunun arttığını göstermediğini, yürütülen göreve duyulan güvenin de bir göstergesi olduğunu kaydeden Akıncı, “Gün olmuştur bu sayılar bayağı aşağıya inmiştir, gün olmuştur hiç olmamıştır çünkü o makam uzun zaman boş bırakılmıştır. Sizin göreve gelmenizle oranın iyi çalışan bir müessese haline geldiği yaygın bir kanaattir” diye konuştu ve Cumhurbaşkanlığı’nın kanaatinin de bu yönde olduğunu dile getirdi.
En arzu edilenin kamu yönetiminin düzgün, hak ve hukuk prensipleri çerçevesinde çalışması ve kimsenin mağduriyet hissine kapılmaması ve Ombudsman’ın kapısını çalmaması olduğunu belirten Akıncı, “ Ancak sizin mevcudiyetiniz, yurttaşlara sürekli mahkeme kapılarına taşınmak yerine bir ara çözüm imkanı sunmaktadır. Bu da hem vatandaşın hem devletin tasarrufunu, adalet duygusunun yerleşmesini sağlıyor” diye konuştu.
Başvuru ihtiyacı kalmamasının arzu edilen şey olduğunu kaydeden Akıncı, “Herhalde içinden geçtiğimiz süreçte bunların  bir çırpıda olmasını bekleyemeyiz, en demokratik ülkelerde bile bunlar kolay kolay ulaşılan hedefler olmuyor ama bizim toplumumuzun da bir gün bu hedeflere belli bir süreçten geçerek ulaşacağına inanıyorum” dedi.

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