Dizdarlı: “Alarm seviyenizi 'sarı'dan 'turuncu'ya çıkarabilirsiniz"

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi eski Başhekimi Bülent Dizdarlı, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Sağlık Bakanlığı’nı eleştirdi.

Dizdarlı, Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasından, belirlenen vakaların birinin temas sonucu olduğunu anladığını ifade ederek ilk yerel temaslı vakanın görüldüğünü, bu nedenle herkesin kendi önlemini alması gerektiğini vurguladı.

Vatandaşlara ‘siz kendi alarm seviyenizi sarıdan turuncuya çıkarabilirsiniz’ şeklinde seslenen Dizdarlı, “Birilerinin sizin için bir şey yapmasını beklemeyiniz” ifadelerini kullanarak yetkilileri eleştirdi.

Dizdarlı’nın paylaşımı şu şekilde:

“Sarı-Turuncu

Sağlık Bakanlığının açıklanmasından anladığım, bu günkü iki vakadan biri temas sonucudur.

Yani ilk yerel temaslı vaka görüldü.

O zaman sevgili dostlar, siz kendi alarm seviyenizi sarıdan turuncuya çıkarabilirsiniz.

Birilerinin sizin için bir şey yapmasını beklemeyiniz. Ne yapacağınızı siz iyi biliyorsunuz, sanırım tekrar etmem gerekmiyor. Değil mi?”