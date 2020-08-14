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Dizdarlı: "Eee! Ben ne diyeyim artık, ne yazayım?"

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Dr. Burhan Nalbantoğlu eski Başhekimi Dizdarlı, vaka sayılarındaki artışa rağmen hükümetin kendi aleminde olduğunu savunarak eleştiride bulundu.
Dizdarlı: "Eee! Ben ne diyeyim artık, ne yazayım?"

Bafrada bir otel çalışanının Koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıkması ve temaslısı belli olmayan ilk yerel vaka olarak belirlenmesinin ardından panik arttı.

Sosyal medyadan tepkisini gösteren Dr. Burhan Nalbantoğlu eski Başhekimi Bülent Dizdarlı, yaşananlara rağmen yönetimin kendi aleminde, halkın ise ne sosyal mesafe ne de maske kurallarına uyduğunu söyleyerek "insanlarimiz ipe un serdi" benzetmesini yaptı.

Dizdarlının paylaşımı şu şekilde:

"Dün geceden beri telefonlar alıyorum. 'Ne diyorsun bu işe' diyorlar. Mesajlar bu sabah da devam ediyor: 'Bir şey yazmayacak mısın' diye soruyor. Ne diyeyim? Ne yazayım? Diyeceğimi demişim. Yazacağımı yazmışım. Ama hâlâ yönetim kendi aleminde. Dr. Burhan Nalbantoglu Devlet Hastanesi mevcut yapısı dışında bir pandemi merkezi kuramadı. Insanlarımız da ipe un serdi. Ne sosyal mesafe ne de maske... Toplantılarda yemeklerde nerdeyse kucak kucaga oturuyor millet. Besyuz kisilik tribunde 2000 kisi oturup maç izlerken fotoraflar yayınlanıyor. Hükûmet tedbir almak bir yana desteklercesine aynı şekilde davranıyor. Eee! Ben ne diyeyim artık, ne yazayım?

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