Dizdarlı: Salgının yayılma hızı istikrarlı bir şekilde yükselerek 1.5’e ulaşmıştır

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi eski Başhekimi Bülent Dizdarlı, sosyal medya hesabından 1 Şubat itibariyle Kuzey Kıbrıs'taki Covid19 toplum içi yayılma (üreme ) hızını gösteren bir grafik paylaştı.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi eski Başhekimi Bülent Dizdarlı, sosyal medya hesabından 1 Şubat itibariyle Kuzey Kıbrıs'taki Covid19 toplum içi yayılma (üreme ) hızını gösteren bir grafik paylaştı.

Dizdarlı'nın paylaşımı şöyle: "Aşağıdaki grafik, Avustralya'da Yaşayan bilim insanı Yalçın Oytam tarafından hazırlanmıştır. Grafik, 1 Şubat itibariyle Kuzey Kıbrıs'taki Covid19 toplum içi yayılma (üreme ) hızını gösterir. Kaynak olarak, Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı günlük vaka sayıları kullanılmıştır.

Şu anda, grafikten de görüleceği gibi, salgının yayılma hızı istikrarlı bir şekilde yükselerek 1.5’e ulaşmıştır. Yalçın Oytam , "Acil şekilde müdahale olmazsa kısa zamanda 40 vaka sayısı 5 ile 10 ile çarpılır." demekte ve yakın zamanda vaka sayılarının baş edilmez boyutlara ulaşabileceğini söylemekte. Çare olarak tam kapanmayı öneriyor... Emek sarf edilerek hazırlanan bu grafiği bilginize sunmak istedim"



