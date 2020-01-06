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DKB, harçlara yapılan zamları eleştirdi

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Devrimci Komünist Birlik (DKB), başta seyrüsefer ve ehliyet harçları olmak üzere birçok kalemde yüksek orandaki zamların uygulamaya konulduğunu kaydetti ve zamları eleştirdi.
DKB, harçlara yapılan zamları eleştirdi

DKB Genel Sekreteri Yusuf Alkım yaptığı yazılı açıklamada, “Kuzey Kıbrıs’ta TC’nin alt yönetimine bağlı olarak on yıllar içerisinde çarpık yapı oluşturulduğunu” vurgulayarak , bu yapının  gün geçtikçe daha da büyük bir çöküntüye dönüştüğünü belirtti.

Alkım, gelmiş geçmiş tüm hükümetlerin  ve partilerin  bu durumdan sorumlu olduklarını kaydetti.

Alkım, “İğneden ipliğe her kalemden toplanan sayısız vergi ve harçlara rağmen en basit altyapı yatırımları dahi düzgün bir şekilde yapılmamakta, buna bağlı oluşan altyapı yetersizlikleri nedeniyle de yüzlerce insan yollarda can vermektedir” ifadelerini kullandı.

Alkım, Devrimci Komünist Birlik olarak 8 Ocak akşamı saat 18.00'de Lefkoşa Otobüs Terminali'nde gerçekleştirilecek olan eylemi desteklediklerini de  belirterek, halkı eyleme katılmaya çağırdı.

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