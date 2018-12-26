Doğa İzcilik Derneği (Doğa-İzder) şehitliklere ziyaret gerçekleştirdi

Doğa İzcilik Derneği , 43 izci ve lideriyle birlikte 21 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftasını anmak amacıyla Lefkoşa’daki şehitlikleri ve Girne Boğaz Şehitliği’ni ziyaret etti.

Doğa İzcilik Derneği , 43 izci ve lideriyle birlikte 21 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftasını anmak amacıyla Lefkoşa’daki şehitlikleri ve Girne Boğaz Şehitliği’ni ziyaret etti.

Dernek açıklamasına göre, öğrencilere, Kıbrıs Türk Tarihi, 21-25 Aralık Kanlı Noel ve Kıbrıs Türkü’nün özgürlüğüne kavuştuğu Mutlu Barış Harekatı anlatıldı. İzci ve liderlerin şehitliğe çiçekler bırakıp dualar etmesi ile ziyaretler son buldu.

Doğa İzcilik Derneği Yönetim Kurulu, 21 Aralık Şehitler haftası nedeniyle yayımladığı mesajda ise şöyle denildi:

“21 Aralık 1963 tarihinde Rumların başlatmış olduğu saldırılar sonucu 11 yıl süren mücadelede onlarca Türk şehit edilmiş, evinden toprağından göçe zorlanmıştır. 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekatı ile özgürlüğüne kavuşan Kıbrıs Türk Halkı tarihini bilerek bu günlere gelmiştir. Yaşanan zulümler karşısında kahramanca mücadele eden şehitlerimizin ve gazilerimizin hakkı ödenemez. Eğer biz bugün ay yıldızlı bayrağımızın altında özgürce nefes alıyorsak bunu şehitlerimize, gazilerimize ve onların yolundan giden kahramanlara borçluyuz. Şehitlerimize Allah’tan rahmet dileriz.”