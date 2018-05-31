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Doğru projeler ortaya koyarsak ülkemizin geleceği emin ellerde olacaktır

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Özyiğit bu bağlamda Bülent Ecevit Anadolu Lisesi’nin ortaya koyduğu projenin önemli ve anlamlı olduğunu belirtti.
Doğru projeler ortaya koyarsak ülkemizin geleceği emin ellerde olacaktır

Bülent Ecevit Anadolu Lisesi’nde, Avrupa Birliği’nin eğitimde yenilik ve değişim 6. Hibe programıyla finanse edilen “Smarti²e Labs ” Projesi kapsamında oluşturulan fizik, kimya ve biyoloji laboratuvarları, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit’in de katıldığı açılış etkinliğiyle öğrencilerin kullanımına sunuldu.

Bakanlık basın bürosunun açıklamasına göre, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi’nde düzenlenen etkinlikte konuşan Okul Müdürü Sibel Karakaya, proje kapsamında okulda birçok proje gerçekleştirdiklerini belirtirken, laboratuvar projesine onay veren Milli eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit’e, projeye destek veren AB Destek Ofisi’ne ve görev alan öğretmenlere teşekkür etti.

AB Program Destek Ofisi Bölüm Yöneticisi Arttu Makipaa da proje kapsamında hayata geçirilen Laboratuvarlarla öğretmen ve öğrencilerin bilime duydukları ilgi ve motivasyonun artacağına inandığını ifade ederek AB’nin önümüzdeki dönem için 4 milyon Euro’luk bir kaynak ayırarak Kıbrıs Türk toplumuna yönelik desteklerinin devam edeceğini belirtti.

ÖZYİĞİT

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit ise konuşmasında, eğitime yönelik yatırım yaparken ülkenin geleceğinin de kurgulandığı bilincinde olunması gerektiğini söyledi ve yapılacak yatırımların ve atılacak adımların dünyanın gittiği yönde çağdaş ve bilimsel desteklerle sağlanması gerektiğine dikkat çekti.

Özyiğit ayrıca “Doğru planlamalar ve projeler ortaya koyarak her alanda donanımlı gençler yetiştirmemiz gerek. Atılacak adımları planlayıp, doğru projeler ortaya koyarsak ülkemizin geleceği emin ellerde olacaktır” dedi.

Özyiğit bu bağlamda Bülent Ecevit Anadolu Lisesi’nin ortaya koyduğu projenin önemli ve anlamlı olduğunu belirtti.

AB Destek Ofisi’nin de projeye destek vererek Kıbrıs Türk toplumunun geleceğinin AB ile uyumlu daha sağlam temeller üzerine kurulmasına katkı koyduğunu söyleyen Özyiğit, AB tarafından verilecek desteklerle doğru adımlar atılarak birçok projenin hayata geçeceğine inandığını belirtirken projede emeği geçen herkese ve destek veren AB yöneticilerine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından proje hakkında sunum yapılırken, yeniden oluşturulan fizik, kimya ve biyoloji laboratuvarları gezilerek öğrenciler ile birlikte deneyler gerçekleştirildi.

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