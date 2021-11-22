Doğuş Derya: "“Bir kişinin hamaset yapması için bu kadar para fazla değil mi?”

CTP Milletvekili Doğuş Derya, Cumhurbaşkanlığı bütçe eleştirerek “Bir kişinin hamaset yapması için bu kadar para fazla değil mi?” dedi.

CTP Milletvekili Doğuş Derya, “Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın bağımsızlık ilkesini ihlal ettiğini, yurttaşlar arasında ayrımcılık yaptığını” söyledi, verdiği demeçlerin hem siyaseten hem de kutuplaşma yaratma adına sıkıntı yarattığını kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı bütçe kalemlerine işaret eden Derya, “Bir kişinin hamaset yapması için bu kadar para fazla değil mi?” dedi.

Cumhurbaşkanının 14 gündür yurt dışına gitmediğini söyleyen Derya, bu sürede Cumhurbaşkanı Tatar’ın yaptığı açıklamalara işaret etti, federasyon konusunda yaptığı açıklamaları eleştirdi.

“Siz eğer bir egemenlik ve ayrı devlet iddiasındaysanız, neden önce egemenliğimizi tanısınlar da masaya oturalım diyorsunuz?” diye soran Derya, BM Güvenlik Konseyi kararları dışında bir metinle masaya gidildiğinde bunun sonucunda Kıbrıslı Türklerin dünyadan daha izole, TL’nin değer kaybından dolayı gittikçe daha çok fakirleşen ve yurt dışına göçen bir noktaya geldiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın enterkonnetke elektrik ve ekonomi konusundaki açıklamalarını da eleştiren Derya, çok ciddi ekonomik sıkıntı yaşandığını anlattı.

Derya, yine Tatar’ın açıklamaları hakkında “Kimse bu ülkeyi yurt bilen, toprak bilen insanları ayrıştıramaz” dedi.

Doğuş Derya, bugün, “Taşınmaz Mal Komisyonu’na daha fazla kaynak ayrılmalı” dendiğini ancak bundan 16 sene önce bu kişilerce, konuyla ilgili hamaset yapıldığını söyledi.

Derya bugün, kendi ayakları üzerinde duracak ekonomi kuracağız dendiğini, öte yandan geçmişte mevcut sanayi tesislerinin ortadan kaldırıldığını kaydetti.

İngiltere'de yaşayan Kıbrıslı Türklerin adaya dönmesi gerektiği söylenirken ülkede hem genç işsizlik oranının çok yüksek olduğunu hem de ciddi şekilde ekonomik kriz yaşandığını kaydeden Derya, insanların son zamanlarda hızla yurt dışına göç etmeye başladığını belirtti.

Şu anda, Türkiye’den gelecek kaynak gelmediği için askerin ödenmesi için borç alındığını söyleyen Derya, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın bunu bile Türkiye Cumhuriyeti yetkilileriyle konuşamadığını öne sürdü.

Derya, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı herkesin cumhurbaşkanı olmaya, toplumsal ayrışma yaratmamaya çağırdı.