Doktor: Nefes alabilmek için devamlı yüzüstü yatmak isteyen hastalarımız var

Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’nde görevli Uzm. Dr. Uğur Aydoğan, Covid-19 servisinde tedavi gören hastaların yaşadığı zorlukları anlatırken rahat nefes alabilmek için devamlı yüzüstü yatmak isteyenlerin olduğunu söyledi.

Hastaların yaşadığı zorlukları AA muhabirine anlatan Aydoğan, virüsün genç yaşlı demeden çok sayıda kişiyi hasta ettiğini vurguladı.

Nefes almakta sıkıntı yaşayan hastalarla süreci yürütmenin kendileri açısından bir hayli zor olduğuna işaret eden Aydoğan, “Tedaviye cevap veren hastalarımız da oldu ama maalesef yoğun bakım süreci yaşayan ve hayatını kaybeden hastalarımız da oldu” dedi.

‘Bir gecesinin üç yıl gibi geçtiğini söyledi’

Aydoğan, yoğun bakım döneminin hastalar için çok zorlu geçtiğinin altını çizerek şöyle devam etti: “Yaşlı hastaların yanı sıra genç hastalarımız da oldu. Ek bir hastalığı olmayan insanlar da virüsten etkilendi. Bu kişiler bize genel olarak nefes darlığı şikayetiyle geldiler. Tabii nefes alamayan hastalarla beraber yaşamak hiç kolay olmuyor. Bu süreç hastalarımız için zor geçiyor. Servise yeni yatırdığımız 70 yaşında bir hasta sabah kendisiyle konuştuğumda, bana bir gecesinin üç yıl gibi geçtiğini söyledi.”

Bazı hastaların, günler sonra rahat şekilde yemek yiyebildikleri için bile çok sevindiğini anlatan Aydoğan şunları söyledi: “Hastaların birçoğu ölüm korkusu yaşıyor sonuçta. Rahat nefes alabilmek için devamlı yüzüstü yatmak isteyen hastalarımız var. Biz de elimizden geleni yapıyoruz ama her hastada başarılı olduğumuzu söyleyemeyiz. Her kaybettiğimiz hastaya üzüldük. Herkes için yıpratıcı olan bu sürecin artık bitmesini istiyoruz. Eminiz ki vatandaşlarımız da istiyor. Başından beri söylendiği gibi biraz daha dikkatli olursak virüsten kurtulmuş olacağız. Çünkü sadece sağlık çalışanlarının değil hep beraber mücadele edilmesi gereken bir salgınla karşı karşıyayız.”