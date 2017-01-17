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Doktorlardan da eylem kararı: "İyileşmesi mümkün olan hastalar bile kaybedilecek"

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Doktorlardan da eylem kararı: "İyileşmesi mümkün olan hastalar bile kaybedilecek"
"İyileşmesi mümkün olan hastalar bile kaybedilecek, sorumlusu siz olacaksınız".

Hekimler olarak bu süreçte gereken sabrı ve işbirliğini gösterdiklerini dile getiren İncirli, artık bu vakitten sonra sabırları kalmadığını ve Sendika olarak önümüzdeki günlerde eylemliliğe geçme kararı aldıklarını açıkladı.


“HERKES TARAFINDAN KABUL EDİLEN SORUN YILLARDIR ÇÖZÜLMEKSİZİN KARŞIMIZDA DURMAKTADIR”

İncirli konuyla ilgili yazılı açıklamasında “Ülkemizin sağlık sorunlarının çözülmesi gerektiği gerçeği gelmiş geçmiş tüm hükümetler ve siyasi partiler tarafından kabul edilmektedir. Herkes tarafından kabul edilen sorun yıllardır çözülmeksizin karşımızda durmaktadır” ifadelerini kullandı.


“Sağlık sorunlarını çözecek irade nerededir?” diye soran İncirli, hekim eksikliğinin dayanılmaz boyutlarda olduğunu dile getirdi.

Açıklamasına “Yetersiz özlük hakları ve kötü çalışma koşulları nedeniyle hekimler istifa ediyor, göç ediyor, umurunuzda mı?” sorusuyla devam eden İncirli, şunları kaydetti:

“Hastalara bakacak iyi hekimler bulamayacaksınız demiştik, bulamıyorsunuz, bu koşullar devam ettiği sürece bulamayacaksınız. İyileşmesi mümkün olan hastalar bile kaybedilecek, sorumlusu siz olacaksınız.”

Hükümetin, özlük haklarının iyileştiğini açıkladığını ancak bunun doğru olmadığını söyleyen İncirli, şöyle devam etti:

“Yine yoğun bakımlarda eksiklikler, yine acil servilerde tıkanıklıklar, yine polikliniklerde uzayan kuyruklar, yine ameliyat ve tetkikler için bekleme listeleri. Hem çalışanlar hem de hastalar için bitmeyen çile sağlık hizmetleri. 3000-4000 TL’ye çalıştırılan uzman hekimler.

Eksik hekim kadroları sınavları yapılmadı. Tüm hastanelerde özellikle acil servislerde ve birçok branşta hizmetler durma noktasına gelmiştir. 

Özellikle acil tıp, göğüs, mikrobiyoloji, biyokimya, göğüs cerrahi, plastik cerrahi ve daha birçok branşta uzman hekimler ülkelerine dönmemektedir. Doğdukları topraklarda hizmet verememektedir. Bu ülkenin hastalarının hekimlerine ihtiyacı vardır.”

Başlatılan yasal çalışmaların hızlıca sonuçlandırılması, hastanelerdeki eksik hekim kadrolarının doldurulması, alt yapı ve fiziki koşulların çağdaş seviyeye yükseltilmesini talep eden İncirli, “Siz halkın hastanelerinden, bu ülkenin hekimlerinden vazgeçmiş olabilirsiniz. Ama biz halkın hastanelerinden vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“SABRIMIZ KALMADI… SENDİKAL EYLEMLİLİK KARARI ALINDI”

Sorunlar çözülene kadar mücadeleye devam edeceklerini ifade eden İncirli, hekimler olarak bu süreçte gereken sabrı ve işbirliğini gösterdiklerini, artık bu vakitten sonra sabırları kalmadığını ve Sendika olarak önümüzdeki günlerde eylemliliğe geçme kararı aldıklarını açıkladı

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