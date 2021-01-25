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Doktorunun, Maradona'nın imzasını taklit ettiği ortaya çıktı

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Geçtiğimiz yıl vefat eden Arjantinli futbolcu Diego Maradona'nın doktoru Leopoldo Luque'ün, ameliyat öncesi tıbbi kayıtlarına erişmek için Maradona'nın imzasını taklit ettiği doğrulandı.
Doktorunun, Maradona'nın imzasını taklit ettiği ortaya çıktı

Geçtiğimiz yıl vefat eden Arjantinli futbolcu Diego Maradona'nın doktoru Leopoldo Luque'ün, ameliyat öncesi tıbbi kayıtlarına erişmek için Maradona'nın imzasını taklit ettiği doğrulandı. İmzaların, el yazısı uzmanları tarafından karşılaştırıldığı belirtildi.

Geçtiğimiz kasım ayında vefat eden Arjantinli futbol efsanesi Diego Maradona'nın doktoru Leopoldo Luque'ün, ameliyat öncesi tıbbi kayıtlarına erişmek için Maradona'nın imzasını taklit ettiği ortaya çıktı. Arjantin'in başkenti Buenos Aires savcılığının 'imzada sahtecilik' iddiaları üzerine Luque hakkında başlattığı soruşturmada doktorun Maradona'nın imzasını taklit ettiği doğrulandı. İmzaların, el yazısı uzmanları tarafından karşılaştırıldığı kaydedildi. 

39 yaşındaki Luque, 'görevini kötüye kullandığı' yönündeki iddiaları reddetmişti. Maradona'nın ölümünün ardından savcılık tarafından, ihmal iddialarını değerlendirmek için Maradona'nın kişisel doktorunun evi ve özel kliniği için arama kararı çıkarılmıştı. Açıklamada, Maradona'nın ölümünde Luque'ün ihmalinin olup olmadığının araştırılacağı belirtilmişti.

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