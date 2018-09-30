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“Dört başkan yoluna devam edecek. Koalisyon hükümeti sürecek”

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Demokrat Parti(DP), yeniden yapılanma toplantılarını sürdürüyor. Parti yetkilileri ve partililer, geçtiğimiz hafta sonu İskele İlçesi’nde toplandı.
“Dört başkan yoluna devam edecek. Koalisyon hükümeti sürecek”

Demokrat Parti (DP), yeniden yapılanma toplantılarını sürdürüyor. Parti yetkilileri ve partililer, geçtiğimiz hafta sonu İskele İlçesi’nde toplandı. Toplantıya DP Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, DP Girne Milletvekili Koral Çağman, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, İskele İlçe Başkanı Mustafa Çetinkayalı ve partililer katıldı.

Toplantıda konuşma yapan DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, iki ay önce yeni ilçe yönetiminin belirlendiğini hatırlattı ve yeniden yapılanma sürecinin başlatıldığını belirtti. İlçe Başkanı Mustafa Çetinkayalı’nın heyecanla ve inançla çalıştığına değinen Denktaş, ülke sorunlarına da dikkat çekti ve kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

Denktaş, dövizdeki yükselişin ülkede her yanı yangın yerine çevirdiğine vurgu yaptı. Bu sorunun, Amerika’dan başladığını ve ülkeye ithal edildiğini söyledi. Serdar Denktaş, “ biraz sabırla bu sorunun da üstesinden geleceğiz. Hayvancıya, çiftçiye, işçiye, memura, emekliye aksatmadan ödemelerimizi yapıyoruz” dedi.

Türkiye’nin yeni bir sisteme geçtiğini ve bazı aksamaların doğal olduğunu belirten Serdar Denktaş, muhataplarımızın belirlenmeye başladığını, Kıbrıs’la ilgili teknik heyetin oluşturulduğu bilgisinin kendisine ulaştığını söyledi. Denktaş, önümüzdeki günlerde, temasların gerektiği şekilde yaşama geçeceğini ifade etti.

 

“Vatan hainliğiyle eşdeğer”

Serdar Denktaş, “hükümet düştü düşüyor, DP ile UBP hükümet kuracak” şeklinde dedikoduların ortada dolaştığını, böyle bir girişimin asla söz konusu olmayacağını belirtti.

Denktaş, “DP adına konuşuyorum, dört başkan yoluna devam edecek, koalisyon hükümeti sürecek” dedi.

Serdar Denktaş, “Böylesine sıkıntılı bir dönemde hükümet bozmak, hükümet kurmak, vatan hainliğiyle eşdeğerdir. Biz böyle birşeye asla maşa olmayız. Biraz sabırla bu zor günleri atlatacağız. Sizlerden sabır göstermenizi istiyorum” diye konuştu.

 

“Yılbaşına kadar başka elektrik zammı yapılmasının önüne geçilecek”

Denktaş, elektrik, akaryakıt ve market fiyatlarıyla ilgili sorulara da yanıt verirken, marketlerdeki farklı fiyat uygulamaları ile ilgili soruya, “en doğru olan, gidip en uygun fiyattaki ürünü almaktır” şeklinde yanıt verdi. Serdar Denktaş, krizi fırsata çevirmeye çalışan ve uyanık olduğunu düşünen insanların her zaman var olduğunu ifade etti. Pahalı ürün satan marketlerde, o ürünü saptayan vatandaşın, kasaya götürerek, fiyatının pahalı olduğunu belirtip, kasada bırakmasının en güzelprotesto şekli olduğunu söyledi. Akaryakıt fiyatlarına da değinenDP Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş şöyle devam etti:

“Devletin akaryakıt üzerinde fiyat istikrar fonu geliri şu anda sıfırdır. Yılbaşından bugüne Maliye’ye 250 milyonTL’ye patlamış bir kriz söz konusudur. Devletin bundan tek kuruş geliri yoktur. Dolar ve borsanın yükselişi fiyat artışlarına neden olmuştur. Yine de Güney Kıbrıs ve Türkiye’ye  göre çok daha ucuz sayılırız. Güney’den buraya gelip benzin alınmasının sebebi de budur. Elektrik zammına gelince,kurum yüzde 18’lik bir fiyat artışı daha istiyor. İki gündür onlarla görüşmekteyim. Bir formülünü mutlaka bulacağız ve yılbaşına kadar başka zam yapılmasının önüne geçilecek.”

Denktaş, toplantıya çok kalabalık bir topluluğun katılmasını da değerlendirirken, “bundan büyük mutluluk duydum ama önemli olan kalabalık olunması değil, inançla, heyecanla çalışan bir ekibinizin olmasıdır. Bizim hem kalabalık hem de çalışkan bir ekibimiz vardır. Katılan herkese çok teşekkür ederim” dedi.

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