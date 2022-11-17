Döveç Group’un Spora Katkıları Devam Ediyor

29 Ekim’de başlayıp 13 Kasım’da sona eren Birinci ve İkinci Lig karşılaşmaları sonucunda, Döveç Group’un ana sponsoru olduğu
Döveç-Çanakkale Satranç Takımı Birinci Lig şampiyonu oldu.
Sertbay Satranç Akademisinin İkinci lig şampiyonu olurken 3 hafta boyunca mücadele eden takımlardan dereceye girenler ise şöyle;
Birinci Lig
1- Döveç-Çanakkale Satranç Takımı
2- Deniz Plaza Spor Derneği
3- Girne Kalesi Satranç Derneği
İkinci Lig
1- Sertbay Satranç Akademisi
2- Yamaç Samani Satranç Derneği
3- İskele Belediyesi Satranç Kulübü
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