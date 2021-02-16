Döviz güne nasıl başladı?

Merkez Bankası’nın kritik faiz kararının açıklanacağı haftada dolar kuru hafta açılışında 7 liranı altına düştü. Piyasalar gözünü Merkez Bankası’nın faiz kararına çevirmişken hafta açılışında kurlarda önemli bir değişim gözlenmedi.
Geçtiğimiz haftalarda alınan MB faiz kararları sonrası kurlarda gerileme yaşanmış ve Türk Lirası değer kazanmıştı. Bu hafta açıklanacak Şubat 2021 faiz kararı öncesinde ise gözler döviz kurlarına çevrildi. Faiz kararı öncesinde dolar 7 liranın altına düştü.
Dolar kuru bugün 6,94 liradan işleme alınıyor. Dolar’ın 6,94 TL olduğu aynı dakikalarda euro kuru ise 8,43 TL’de bulunuyor. Yüksek değere sahip kurlar arasında bulunan İngiliz Sterlini ise bugün 9,68 TL’den işlem görüyor.
SON DAKİKA DÖVİZ KURLARI 16 ŞUBAT 2021
Hafta açılışında döviz piyasasındaki son rakamlar şöyle:
İngiliz Sterlini 9,68 TL
Amerikan Doları 6,94 TL
Euro 8,43 TL
İsviçre Frangı 7,81 TL
Japon Yeni 0,06 TL
Suudi Arabistan Riyali 1,85 TL
Norveç Kronu 0,83 TL
Danimarka Kronu 1,13 TL
Avustralya Doları 5,41 TL
Kanada Doları 5,50 TL
İsveç Kronu 0,84 TL
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.