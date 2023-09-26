Döviz güne nasıl başladı?
|KKTC Güncel Kur Tabloları
|KUR
|ALIŞ
|SATIŞ
|USD
|27.1500
|27.3700
|EUR
|28.7500
|29.1500
|GBP
|33.1500
|33.5000
|AUD
|15.7000
|17.3000
|Son Güncelleme
Son Okuma
|26-09-2023 07:57:00
26-09-2023 08:30:36
Döviz güne nasıl başladı?
|KKTC Güncel Kur Tabloları
|KUR
|ALIŞ
|SATIŞ
|USD
|27.1500
|27.3700
|EUR
|28.7500
|29.1500
|GBP
|33.1500
|33.5000
|AUD
|15.7000
|17.3000
|Son Güncelleme
Son Okuma
|26-09-2023 07:57:00
26-09-2023 08:30:36
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