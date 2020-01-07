Döviz güne nasıl başladı? (7 Ocak 2019 dolar - euro - sterlin fiyatları)

Haftaya 5,97'de başlayan dolar/TL bu sabah 5,95'e geriledi.
Euro/TL ise 6,66'da seyrediyor.
Teknik açıdan dolar/TL'de 5,9750'nin direnç olarak izleneceğini dile getiren uzmanlar, 5,9350'nin destek konumuna geldiğini bildirdi.
Haftaya 5,97'de başlayan dolar/TL bu sabah 5,95'e geriledi.
Euro/TL ise 6,66'da seyrediyor.
Teknik açıdan dolar/TL'de 5,9750'nin direnç olarak izleneceğini dile getiren uzmanlar, 5,9350'nin destek konumuna geldiğini bildirdi.
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