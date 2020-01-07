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Döviz güne nasıl başladı? (7 Ocak 2019 dolar - euro - sterlin fiyatları)

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Dolar - euro kaç TL? 7 Ocak 2020 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz alış satış fiyatlarında son durum...
Döviz güne nasıl başladı? (7 Ocak 2019 dolar - euro - sterlin fiyatları)

Haftaya 5,97'de başlayan dolar/TL bu sabah 5,95'e geriledi. 

Euro/TL ise 6,66'da seyrediyor.

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Teknik açıdan dolar/TL'de 5,9750'nin direnç olarak izleneceğini dile getiren uzmanlar, 5,9350'nin destek konumuna geldiğini bildirdi.

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