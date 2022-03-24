Döviz Kurları (24 Mart 2022) Dolar, sterlin, euro ne kadar?
24 Mart sabah saatlerinde, Dolar Sabah saatlerinde, Dolar 14,8350TL'den işlem görüyor. Euro/TL ise 16,3641 'da yer alıyor.Sterlin/TL ise 19,6572 liradan işlem görüyor.
Döviz Kurları (24 Mart 2022) Dolar, sterlin, euro ne kadar?
24 Mart sabah saatlerinde, Dolar Sabah saatlerinde, Dolar 14,8350TL'den işlem görüyor. Euro/TL ise 16,3641 'da yer alıyor.Sterlin/TL ise 19,6572 liradan işlem görüyor.
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